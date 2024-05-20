Mercedes-Benz нашел способ делать больше деталей из переработанных материалов

Mercedes-Benz собрался делать больше деталей из переработанных материалов

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz анонсировал запуск программы, которая позволит использовать больше вторичных материалов для производства автомобилей. Об этом сообщает ESGtoday.

Для реализации проекта компания заключила договор с переработчиком металлов TSR Recycling GmbHto. Ожидается, что сотрудничество поможет достичь заявленных ранее Mercedes-Benz целей по устойчивому развитию. Речь в том числе идет о задаче к 2039 году создать новый парк автомобилей. В качестве промежуточной цели компания собралась в ближайшее время увеличить долю переработанных материалов, которые используют в производстве автомобилей, до 40 процентов.

Ранее британская компания Re:claim разработала новую технологию по переработке синтетических тканей. Она позволяет измельчать утилизованные ткани в гранулы, которые, в свою очередь, можно использовать для создания нового тканевого волокна.