В Британии нашли новый способ перерабатывать полиэстер

Британский проект Re:claim начал создавать из старой синтетики новую одежду

Британская компания Re:claim создала новую технологию по переработке синтетических тканей, пишет The Guardian.

Компания адаптировала методику, которая используется для переработки пластиковых бутылок. Технология позволяет получить из синтетики гранулы, которые в последствии можно переработать в волокно для пошива новой одежды.

Проект является совместным предприятием религиозного движения «Армия спасения» и компании по переработке отходов Project Plan B. В качестве сырья на нем использует вещи, отданные в благотворительные центры и не подлежащие дальнейшему использованию. С помощью инфракрасных датчиков движения на предприятии отбирают шерстяные, хлопковые и синтетические вещи, которые отправляют перерабатывающим компаниям по всему миру.

Re:claim сотрудничает с такими крупными ретейлерами, как Tesco и John Lewis. В этом году Re:claim собирается переработать 2,5 тысячи тонн текстильных отходов и 5 тысяч тонн в 2025-м.

Ранее в Подмосковье заработал комплекс по переработке пластиковых отходов. Предприятие состоит из двух заводов — не первом мусор измельчают в гранулы, на втором производят из них новые изделия — пищевую пленку, мусорные контейнеры, ведра, поддоны и лопаты.