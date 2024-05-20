Минобороны отчиталось о ведении боев в Харьковской области

Минобороны России заявило о продвижении вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выстроенной в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

На данном направлении боевые действия ведутся силами подразделений группировки войск «Север». Им удалось нанести поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады противника в районе населенного пункта Глубокое.

«Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области», — говорится в сообщении.

ВСУ за сутки потеряли на харьковском направлении до 380 бойцов, три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель».

20 мая заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска украинской армией. По его данным, войска Украины контролируют город на 60 процентов. Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают штурмы.