Среда обитания
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13:23, 20 мая 2024Среда обитания

Миллениалы согласились поменять работу ради экологии

Deloitte: 48 % миллениалов согласны поменять работу ради экологии

Фото: Christin Hume / Unsplash

Большинство миллениалов и представителей поколения Z озабочены проблемами экологии и даже готовые поменять из-за этого работу. К такому выводу пришла международная аудит-консалтинговая компания Deloitte.

Опрос 23 тысяч респондентов из 44 стран показал, что 46 процентов поколения Z и 42 процента миллениалов уже меняли или планируют сменить место или сферу работы из-за беспокойства о климате. Еще 54 и 48 процентов соответственно оказывают давление на работодателей, чтобы побудить их принять меры по климату.

Около четверти респондентов в обеих группах прекратили или сократили отношениях с каким-либо бизнесом, который не обращает внимания на состояние окружающей среды. Еще 65 процентов опрошенных готовы платить больше за более экологичные товары.

Ранее россияне рассказали, что ценят в работодателях. Многие заявили о важности участия в благотворительности, экологических проектах или программах социальной поддержки.

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      Александра Качан
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