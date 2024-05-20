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09:25, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Телефонные мошенники придумали новую хитроумную схему с флюорографией

РИА: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают своим жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на генерального директора компании SafeTech Дениса Калемберга.

По его словам, звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием, а для этого просит назвать код из СМС. На практике с помощью этого кода злоумышленники осуществляют транзакцию по списанию средств с банковской карты жертвы.

Код из СМС также может понадобиться мошенникам, чтобы авторизоваться на «Госуслугах», где могут, к примеру, отправить заявку на получение микрозайма.

Ранее главный эксперт кибербезопасности ГУ Центробанка по ЦФО Татьяна Постникова заявила, что мошенники активно представляются сотрудниками ЦБ России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов.

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      Варвара Кошечкина
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