Телефонные мошенники придумали новую хитроумную схему с флюорографией

РИА: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают своим жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на генерального директора компании SafeTech Дениса Калемберга.

По его словам, звонящий предлагает выбрать поликлинику и записаться на прием, а для этого просит назвать код из СМС. На практике с помощью этого кода злоумышленники осуществляют транзакцию по списанию средств с банковской карты жертвы.

Код из СМС также может понадобиться мошенникам, чтобы авторизоваться на «Госуслугах», где могут, к примеру, отправить заявку на получение микрозайма.

Ранее главный эксперт кибербезопасности ГУ Центробанка по ЦФО Татьяна Постникова заявила, что мошенники активно представляются сотрудниками ЦБ России, используют многоуровневые схемы звонков с якобы участием сотрудников правоохранительных органов.