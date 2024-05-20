Москвичам стало дороже строить один объект

РИА Новости: в 2024 году бани стали строить дороже на 50 %

Стоимость строительства бани под ключ в Москве и Подмосковье за год выросла на 30-50 процентов, до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В мае этого года стоимость бревенчатой бани по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года выросла более чем на 50 процентов — до 54 тысяч рублей за квадратный метр, заявил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Стоимость каркасной бани с утеплителем в среднем возросла на четверть — до 50 тысяч рублей за «квадрат».

По словам Лазовского, жители Москвы и области в среднем заказывают бани площадью 30–40 квадратных метров. Таким образом одна каркасная баня под ключ будет стоить в 2024 году от 1,5 миллиона рублей. Стоимость самого сруба составит половину этой стоимости, другая половина уйдет на техническое оснащение. Эксперт добавил, что бревенчатая баня площадью 30 квадратных метров обойдется заказчику в 1,6 миллиона рублей.

Основатель компании Ebergardbani Павел Эбергард одной из причин подорожания строительства бани назвал дефицит печей в 2024 году. Нехватка связана с переходом многих российских заводов, производящих чугунные и стальные печи, на оборонзаказ. Эксперт добавил, что цены на печи в мае текущего года выросли на 15 процентов по сравнению с прошлогодними показателями.

Технический специалист «Торговой Сети Технониколь» Станислав Гапеев отметил, что цены на бани также выросли из-за подорожания стройматериалов. В мае этого года по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2023 года дерево выросло в цене на 10-15 процентов, отдельные виды утеплителей — до 35 процентов, гидроизоляционные материалы — до 20 процентов.

Эбергард также спрогнозировал дальнейшее подорожание стоимости бани — примерно на 20 процентов до конца года.

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