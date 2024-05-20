На Украине объявили в розыск почти 100 тысяч уклонистов

«Страна.ua»: на Украине полиция получила запросы на поиск 94,5 тысячи уклонистов

На Украине ТЦК (территориальный центр комплектования; украинский аналог военкомата — прим. «Ленты.ру») передали в полицию запросы на поиски почти 100 тысяч уклонистов. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, всего правоохранители получили запросы на поиски 94,5 тысячи избегающих мобилизации украинцев. Больше всего уклонистов разыскивается в Днепропетровской области — свыше 38 тысяч человек. Из них за последние четыре месяца удалось найти порядка 5,5 тысячи граждан.

«Еще 9115 запросов — в Черниговской [области], из них 1429 [человек] найдены. 4664 [уклонистов] в Харьковской [области], найдены — 1954», — говорится в публикации.

При этом число уклонистов, разыскиваемых на Украине, может быть больше, так как в статистику вошли данные не по всем областям страны, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов. За неявку в военкомат по повестке с украинцев могут взыскать от 17 до 25,5 тысячи гривен.