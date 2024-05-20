На Украине предрекли наступление ВС России еще на одном направлении

«Страна.ua»: ВС России могут пойти в новое наступление под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России могут начать наступление в Харьковской области на еще одном направлении. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Украины Юрий Федоренко, передает «Страна.ua».

Он сообщил, что ближайший период «будет очень сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и что Российская армия может пойти в наступление в новом направлении».

По его словам, у ВС России достаточно сил и средств, чтобы испытывать на прочность позиции ВСУ на тех отрезках границы, где они пока не совершали ударно-штурмовых действий.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский создал идеальные условия для российских военных в Харькове.