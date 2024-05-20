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09:55, 20 мая 2024Экономика

Названы три главные угрозы для экономики Европы

ЕЦБ: инфляция, рост госдолгов и стагнация банков — главные риски для ВВП ЕС

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В настоящее время экономика Евросоюза (ЕС) сталкивается с множеством внутренних и внешних рисков. Главными угрозами для ВВП ЕС являются инфляция, рост госдолгов европейских стран и стагнация банковского сектора, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Европейского центробанка (ЕЦБ).

Аналитики ЕЦБ считают, что риски возобновления высоких темпов роста потребительских цен в регионе в среднесрочной перспективе могут привести к росту волатильности на финансовых рынках. С подобной угрозой экономика ЕС столкнется в случае еще большего замедления роста местного ВВП и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Украине.

Еще одной угрозой для экономик европейских стран в регуляторе назвали возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства. Подобное произошло на фоне наращивания государственных долгов стран блока и увеличившимися расходами на их обслуживание. В результате риски просрочек платежей по кредитам могут усилиться в обозримом будущем.

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Третьим риском для экономики ЕС в ЕЦБ назвали вероятную стагнацию в банковском секторе. По мнению регулятора, активы региональных финансовых организаций в дальнейшем могут продемонстрировать признаки ухудшения, несмотря на наращивание прибыли в последние годы. «Общие затраты на финансирование могут еще больше возрасти», — заключается в отчете ЕЦБ.

Ранее в ЕЦБ заявили, что еще одну серьезную угрозу для экономики еврозоны представляют риски повышения процентных ставок местными центробанками. Как считают в регуляторе, мягкая фискальная политика вкупе с высокой долговой нагрузкой могут привести к снижению инвестиций в региональную экономику. Недостаточный объем привлечения денежных средств может послужить предпосылкой для повышения стоимости заимствований.

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      Анатолий Акулов
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