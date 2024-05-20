Необычное явление в небе заметили жители одного российского города

Жители Новосибирска заметили двойную радугу над городом

Жители Новосибирска заметили необычное явление в небе. Об этом пишет Kp.ru.

После сильного дождя над российским городом появилась двойная радуга. Отмечается, что люди успели ее сфотографировать и поделиться сделанными снимками в социальных сетях.

Ранее северное сияние наблюдали жители многих регионов России в ночь на 12 мая. Уточняется, что оно появилось в небе после начала сильнейшей за 20 лет магнитной бури. Оптическое атмосферное явление появилось в небе над Чувашской Республикой, Татарстаном, Сочи и Сыктывкаром, а также над Омской, Тюменской, Ленинградской и Брянской областями.