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17:51, 13 мая 2024Моя страна

Северное сияние появилось над Россией после сильнейшей за 20 лет магнитной бури

Жители многих регионов России наблюдали северное сияние в ночь на 12 мая
СюжетМагнитные бури:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Северное сияние наблюдали жители многих регионов России в ночь на 12 мая. Оно появилось в небе после начала сильнейшей за 20 лет магнитной бури, сообщает Telegram-канал Shot.

Оптическое атмосферное явление появилось в небе над Омской, Тюменской, Ленинградской и Брянской областями, а также над Чувашской Республикой, Татарстаном, Сочи и Сыктывкаром. В том числе полярное сияние наблюдали жители Калининградской области и других областей России.

При этом в некоторых регионах страны во время северного сияния можно было заметить редкое явление. Так, над Новосибирском россияне наблюдали аномальный яркий столб света, похожий на ярко-желтую свечку. Ее удалось снять астрофотографу Алексею Полякову, передает KP.RU.

«Ничего не поняли, честно говоря… очень странное явление! Явно, что оно находилось над облаками, периодически оно очень сильно разгоралось. До этого я такого явления не наблюдал, никогда такого не было», — рассказал он.

По словам фотографа, «свечка» провисела в небе около четырех часов, то разгораясь, то затухая. Поляков отметил, что сначала принял ее за элемент сияния, однако она находилась в одном и том же месте. Специалист новосибирского планетария Олег Кашин допустил, что данный столб света является редким вариантом полярного сияния.

Ранее сообщалось, что магнитная буря, которая слегка ослабла днем в субботу, 11 мая, вернулась к максимальным значениям. В тот же день Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2003 года.

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      Варвара Кошечкина
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