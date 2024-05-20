Инвестор назвал препятствие для замены доллара юанем

РБК: инвестор Роджерс назвал невозможной замену доллара неконвертируемым юанем

Юань пока нельзя рассматривать в качестве замены доллару в статусе главной мировой валюты, потому что непреодолимым препятствием является его неконвертируемость. Об этом во время мероприятия «ИнвеST Weekend "РБК Инвестиций"», проходившего в Москве, заявил американский инвестор Джим Роджерс, передает РБК.

Он признал, что Пекин работает над проблемой, но в настоящем времени его валюта не тянет на конкурента американскому доллару, хотя иметь ее в портфеле все же стоит.

По словам Роджерса, превзойти доллар в плане надежности, конвертируемости и востребованности во всем мире сложно. Поиск такого платежного средства продолжается, но пока безуспешно, несмотря на фундаментальные проблемы у американской валюты.

Инвестор указал, что растущий госдолг угрожает доллару. В то же время он ожидает, что тот значительно окрепнет, потому что в случае мировых проблем люди начнут скупать его для защиты. Роджерс понадеялся, что успеет продать доллары перед тем, как он начнет падать.

Неконвертируемость юаня связана с тем, что существует две его разновидности — офшорный и оншорный. Первый используется на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и в других юрисдикциях, а вот курс второго директивно устанавливают китайские власти, пытаясь не допустить, чтобы обе валюты расходились более чем на 2 процента.

Ранее Роджерс указывал, что сохранить свой статус доллару мешает отход от абсолютной нейтральности, когда любой владелец по всему миру может использовать валюту для любых целей.

