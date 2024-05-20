Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 20 мая 2024Экономика

Инвестор назвал препятствие для замены доллара юанем

РБК: инвестор Роджерс назвал невозможной замену доллара неконвертируемым юанем

Фото: Sean Yong / Reuters

Юань пока нельзя рассматривать в качестве замены доллару в статусе главной мировой валюты, потому что непреодолимым препятствием является его неконвертируемость. Об этом во время мероприятия «ИнвеST Weekend "РБК Инвестиций"», проходившего в Москве, заявил американский инвестор Джим Роджерс, передает РБК.

Он признал, что Пекин работает над проблемой, но в настоящем времени его валюта не тянет на конкурента американскому доллару, хотя иметь ее в портфеле все же стоит.

По словам Роджерса, превзойти доллар в плане надежности, конвертируемости и востребованности во всем мире сложно. Поиск такого платежного средства продолжается, но пока безуспешно, несмотря на фундаментальные проблемы у американской валюты.

Инвестор указал, что растущий госдолг угрожает доллару. В то же время он ожидает, что тот значительно окрепнет, потому что в случае мировых проблем люди начнут скупать его для защиты. Роджерс понадеялся, что успеет продать доллары перед тем, как он начнет падать.

Неконвертируемость юаня связана с тем, что существует две его разновидности — офшорный и оншорный. Первый используется на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и в других юрисдикциях, а вот курс второго директивно устанавливают китайские власти, пытаясь не допустить, чтобы обе валюты расходились более чем на 2 процента.

Ранее Роджерс указывал, что сохранить свой статус доллару мешает отход от абсолютной нейтральности, когда любой владелец по всему миру может использовать валюту для любых целей.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Россиянин пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и ее сына ножом

      В ДНР сообщили об успехах ВС России на красноармейском направлении

      В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с Россией

      Рысь поймала на обед гремучую змею и попала в объектив камеры

      Сугробы из крупного града легли на улицы российского города

      Сценарист «Слова пацана» назвал себя «бомжарой»

      Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

      Россиянку с травмой ноги спасли в горах Киргизии

      Массовые увольнения в Tesla сравнили с сериалом «Игра в кальмара»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше