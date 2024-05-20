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04:59, 20 мая 2024Бывший СССР

Пленный пограничник рассказал о «нулевой обороне» в Харьковской области

Пленный Шоланки заявил о низком качестве оборонительных сооружений под Харьковом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Взятый в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал, что военнослужащим в Харьковской области приходилось возводить оборонительные сооружения из подручных средств. О низком качестве обороны он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было», — пожаловался он.

Шоланки сообщил, что прибывшим на место украинским пограничникам приходилось «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть в темное время суток. Он добавил, что все работы проводились при плохих погодных условиях. По словам пограничника, несколько недель военнослужащие спали в затопленных водой блиндажах.

Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны войск на участках фронта виноваты подчиненные главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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      Маргарита Пименова
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