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06:42, 20 мая 2024Бывший СССР

Пленный ВСУ заявил об отсутствии нормальной поддержки со стороны командиров

Пленный ВСУ: руководство посылает людей на позиции, которые невозможно покинуть

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) заведомо посылает военных на позиции, которые невозможно покинуть живыми. Об этом сообщил сложивший оружие военнослужащий ВСУ Андрей Шоланки, передает ТАСС.

Он отметил, что его подразделение послали на точку, из которой «невозможно было вообще выйти». «Я служу 11 месяцев. За этот период я не видел, чтобы у нас была нормальная поддержка — нас просто кидали на пушечное мясо», — заявил он. Шоланки добавил, что российские войска окружили его подразделение и предложили сдаться.

Ранее Шоланки рассказал о «нулевой обороне» в Харьковской области. По его словам, военнослужащим в регионе приходилось возводить оборонительные сооружения из подручных средств.

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      Ксения Назарова
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