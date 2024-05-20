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11:45, 20 мая 2024Россия

Под Москвой мигранты захватили квартиру бойца СВО

В Московской области мигрантка захватила квартиру участника спецоперации

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Московской области мигрантка захватила квартиру участника специальной военной операции (СВО) и поселила там других иностранцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

После того как боец не вернулся из зоны боевых действий, его сожительница поселилась в квартире в городе Дмитрове. Каких-либо прав на недвижимость она не имеет, отмечает канал.

Мигрантка не выходит на связь с родственниками военнослужащего. По данным канала, в занятой квартире находится оружие бойца. Помимо этого, за последние месяцы за пользование имуществом накопились долги, которые бывшая сожительница бойца не оплачивала. Освободить квартиру она согласилась только после встречи с общественниками.

Ранее в Ростовской области мигрант обманным путем выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО. По словам дочери военнослужащего, мигрант также получил доступ к банковской карте ее отца и снимает с нее деньги.

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      Алан Босиков
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