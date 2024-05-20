Подросток потерял сознание на рейсе американской авиакомпании и не выжил

NYP: 14-летний подросток потерял сознание на рейсе American Airlines и не выжил

14-летний подросток не выжил после оказания медицинской помощи на рейсе американской авиакомпании American Airlines. Подробностями истории поделилось издание New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел еще в 2022 году на борту воздушного судна, летевшего из Гондураса в Майами, однако новая информация о нем появилась только сейчас. Мать подростка Мелисса Арзу из Бронкса рассказала, что во время полета ее сын Кевин Гринидж, который страдал астмой и диабетом второго типа, потерял сознание. Члены экипажа попытались реанимировать подростка с помощью дефибриллятора, однако, как утверждает его мать, прибор был неисправен.

После неудачной попытки реанимации самолет сменил курс и совершил посадку в Канкуне, Мексика, где Гриниджа отправили в больницу. По словам врачей, у него случился сердечный приступ, спасти его не удалось.

В материале говорится, что мать Гриниджа подала в суд на American Airlines и обвинила бортпроводников в некомпетентности, а перевозчика — в использовании неисправного оборудования. Кроме того, в новом иске Арзу утверждается, что дефибриллятор, который использовали для спасения ее сына, пропал после происшествия.

«Все это действительно серьезные нарушения федеральных законов, призванных защитить пассажиров», — констатировала она, добавив, что будет добиваться признания авиакомпанией вины в трагедии.

В апреле пассажир самолета авиакомпании Ryanair потерял сознание во время полета с беременной женой и не выжил. У мужчины случился сердечный приступ, его пытались реанимировать с помощью дефибриллятора, но безуспешно.