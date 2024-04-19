Пассажир самолета потерял сознание во время рейса с беременной женой и не выжил

La Stampa: у пассажира Ryanair случился сердечный приступ на рейсе из Турина

В Италии пассажир самолета авиакомпании Ryanair потерял сознание во время полета с беременной женой и не выжил. Подробностями поделилась газета La Stampa.

17 апреля 33-летний Джузеппе Стило следовал рейсом из Турина в Ламецию-Терме, чтобы навестить семью. Внезапно у мужчины случился сердечный приступ. Двое попутчиков и члены экипажа попытались реанимировать его, воспользовавшись дефибриллятором, в то время как пилоты экстренно сменили курс и вернулись в аэропорт Турина.

Там на борт самолета поднялись медики. Они вкололи пассажиру адреналин, однако спасти его так и не удалось. Уточняется, что супруга Стило не знала о случившемся вплоть до посадки, потому что сидела в другой части самолета. В итоге девушку доставили в больницу в состоянии шока.

Известно, что Стило работал в компании Ferrero и женился в июне 2023 года. Он был заядлым путешественником, а также любил долгие прогулки с женой Федерикой.

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