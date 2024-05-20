Полковник СБУ заявил об ухудшении ситуации для ВСУ с каждым днем

Экс-полковник СБУ Стариков: ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ

Ситуация на фронте с каждым днем становится все хуже для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Стариков прокомментировал наступление Вооруженных сил (ВС) России на различных участках фронта. Он подчеркнул, что ВСУ постоянно приходится перебрасывать свои резервы из-за проблем на нескольких направлениях одновременно. Офицер добавил, что потеря важных населенных пунктов только усугубит положение украинской армии.

«Сейчас они [ВС России] действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной», — заявил экс-полковник СБУ. Он подчеркнул, что ВС России эффективно используют тактику просачивания через линию фронта и добиваются успеха.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что ВСУ предстоит тяжелое лето, так как резервы могут быть серьезно растянуты. Он предположил, что российские военные усилят давление в ближайшие дни с целью ослабления украинских сил.