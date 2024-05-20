Замкомандира ВСУ предположил отвод части украинских войск от Харькова

Замкомандира Жорин: впереди тяжелое лето, резервы ВСУ могут быть растянуты

Вооруженным силам Украины (ВСУ) предстоит тяжелое лето, так как резервы могут быть серьезно растянуты. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, передает агентство УНИАН.

Жорин прокомментировал продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области. Он предположил, что российские военные усилят давление в ближайшие дни с целью ослабления украинских сил на других направлениях.

«Легче в ближайшее время точно не будет — наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями», — подчеркнул замкомандира ВСУ. По его мнению, ВС России могут сосредоточить часть сил на границе с Сумской областью для оттягивания украинских резервов.

Ранее заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска. По его словам, город контролируется украинской армией на 60 процентов.