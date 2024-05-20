Польская авиакомпания отказала в посадке на рейс россиянину

Польская авиакомпания LOT отказала в посадке на рейс гражданину России, из-за чего тот потратил на новые билеты четыре тысячи евро (393 тысячи рублей). Своей историей путешественник поделился на форуме Reddit.

По словам автора публикации, инцидент произошел в аэропорту Инчхона в Сеуле, Южная Корея. Он провел там отпуск с семьей, после чего планировал вернуться в Нидерланды со стыковкой в Варшаве. Из Варшавы, согласно планам туриста, семья должна была отправиться в Брюссель, а оттуда на машине добраться до дома.

Путешественник знал о запрете на въезд россиян в Польшу, однако решил, что вид на жительство в Нидерландах решит вопрос в его пользу. Но представители авиакомпании были непреклонны — семью не пустили в самолет. «Поскольку на следующий день мне нужно было быть в Нидерландах, я купил новые билеты на рейс KLM примерно за четыре тысячи евро, чтобы вернуться домой», — отметил автор.

Теперь он намерен подать иск в суд против LOT, чтобы возместить лишние траты, а также получить компенсацию за моральный ущерб.

Ранее сотрудники AirBaltic отказались пустить на рейс из Стамбула в Ригу россиянина, несмотря на то, что у него имелась шенгенская виза. Как сообщил сам мужчина, представившийся Глебом, представители авиакомпании попросили отойти от гейта всех россиян, у которых не было вида на жительства в Прибалтике, и пропускали на борт только с этим документом.