Посол Ирана сообщил о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым

Посол Ирана рассказал о встрече с Путиным, Шойгу и Герасимовым

Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал агентству IRNA.

Дипломат уточнил, что на встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, специальный помощник президента Игорь Левитин, а также один из высокопоставленных чиновников ФСБ. Заседание было организовано после сообщений о пропаже вертолета с президентом Ирана Эбрахима Раиси.

«Президент России расспросил меня о деталях инцидента и о том, был ли получен сигнал с вертолета. Я объяснил, что причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия», — рассказал Джалали.

Ранее глава дипмиссии заявил, что Путин попросил передать послание духовному лидеру Ирана. Российский лидер пообещал, что Москва сделает все, чтобы оказать Ирану помощь в ситуации с крушением вертолета Раиси.