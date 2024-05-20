Путин передал послание духовному лидеру Ирана

Путин заявил, что Москва поможет Тегерану в аварии с вертолетом Раиси

Путин попросил передать послание духовному лидеру Ирана. Об этом сообщил посол Исламской Республики в России Казем Джалали, передает ТАСС.

Российский лидер пообещал, что Москва сделает все, чтобы оказать Ирану помощь в ситуации с крушением вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Сообщалось, что Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить отряд спасателей в Иран для поисков вертолета Раиси. Сейчас в подмосковном аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Машина упала днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.