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01:52, 20 мая 2024Мир

Песков заявил об отслеживании Путиным ситуации с вертолетом президента Ирана

Песков: Путин самым внимательным образом следит за ситуацией с вертолетом Раиси
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergei Bobylyov / TASS / Reuters

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», которая касается ЧП с самолетом иранского лидера.

Представитель Кремля отметил, что глава государства дал МЧС и Минобороны указания, необходимые для оказания помощи иранской стороне.

Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. К настоящему моменту на связь со спасателями вышел лишь один человек.

Ранее политолог Алексей Макаркин назвал главных подозреваемых в инциденте с вертолетом президента Ирана. По его мнению, авария могла быть следствием диверсии со стороны Запада или Израиля. Он также не исключил внутрииранские конфликты.

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      Марина Совина
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