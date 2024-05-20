Песков заявил об отслеживании Путиным ситуации с вертолетом президента Ирана

Песков: Путин самым внимательным образом следит за ситуацией с вертолетом Раиси

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жесткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», которая касается ЧП с самолетом иранского лидера.

Представитель Кремля отметил, что глава государства дал МЧС и Минобороны указания, необходимые для оказания помощи иранской стороне.

Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. К настоящему моменту на связь со спасателями вышел лишь один человек.

Ранее политолог Алексей Макаркин назвал главных подозреваемых в инциденте с вертолетом президента Ирана. По его мнению, авария могла быть следствием диверсии со стороны Запада или Израиля. Он также не исключил внутрииранские конфликты.