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08:52, 20 мая 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии высказалась о вероятности войны Запада с Россией

Каллас: потери среди западных инструкторов на Украине не приведут к войне с РФ
СюжетУчения НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Потери среди западных инструкторов на Украине не приведут к войне Запада с Россией, считает премьер-министр Эстони Кая Каллас. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: "Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию". Так это не работает», — заявила премьер, отметив, что такие действия не происходят автоматически.

Она добавила, что некоторые страны Запада уже отправили на Украину своих военных инструкторов, однако за их гибель они ответственность не берут.

Ранее стало известно, что Франция намерена отправить на Украину разведподразделение для поддержания наступательных действий. Отмечается, что оно уже было задействовано в ходе учений НАТО в Эстонии.

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      Алевтина Запольская
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