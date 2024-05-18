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09:39, 18 мая 2024Интернет и СМИ

Во Франции начали готовить специальных разведчиков для отправки на Украину

RTL: Франция готовит новое разведподразделение для возможной отправки на Украину

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Франции формируют и готовят новое разведподразделение для поддержания наступательных операций, они уже были задействованы в ходе учений НАТО в Эстонии, их возможности хорошо подходят для возможной отправки на Украину. С таким мнением выступил корреспондент французской радиостанции RTL.

Отмечается, что новое подразделение обучено вести разведку традиционными методами и с помощью дронов. «Мы можем проникать [в тыл противника], пытаться приблизиться к оборонительным линиям противника или даже настигать их. Отсюда у нас будет два решения с точки зрения разведки: развертывание дрона или по старинке — вести разведку самостоятельно», — рассказал один из военнослужащих нового подразделения, получившего обозначение FRAN.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил намерение отправить войска на Украину. «Как я уже сказал, я ничего не исключаю, потому что перед нами тот, кто ничего не исключает», — отметил он.

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      Марина Совина
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