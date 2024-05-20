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12:53, 20 мая 2024Культура

Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us

Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года

Кадр: The Last of Us

Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщает портал GamingBolt.

По данным издания, продолжение проекта выйдет на экраны в первой половине 2025 года.

В марте стало известно, что 48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в сериале The Last of Us, завершил съемки в новом сезоне проекта.

Производство новых серий началось в январе. Сейчас съемки проекта продолжаются в Ванкувере.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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