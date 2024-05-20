Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us
Раскрыта дата выхода второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщает портал GamingBolt.
По данным издания, продолжение проекта выйдет на экраны в первой половине 2025 года.
В марте стало известно, что 48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в сериале The Last of Us, завершил съемки в новом сезоне проекта.
Производство новых серий началось в январе. Сейчас съемки проекта продолжаются в Ванкувере.
The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.