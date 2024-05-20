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14:45, 20 мая 2024Экономика

Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в Китай

Поставки сжиженного природного газа из РФ в Китай выросли на 47 % в марте

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам марта 2024 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай выросли на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошло года и достигли уровня в 1,013 миллиарда кубометров (779 тысяч тонн). Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Достигнутый в марте показатель стал максимальным за последние восемь месяцев. В общей структуре китайского импорта СПГ Россия заняла третье место, уступив Австралии и Катару. Первая отправила в КНР 2,813 миллиарда кубометров топлива (плюс 44 процента), а второй — 1,963 миллиарда (плюс 23 процента).

В целом, в марте объемы поставок иностранного СПГ в Китай выросли почти на треть (плюс 31 процент) в годовом выражении, до 8,09 миллиарда кубометров, или 6,221 миллиона тонн. Подобный прирост позволил КНР сохранить за собой главного импортера СПГ на мировом рынке.

Ранее издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler сообщило, что в апреле российские поставщики отправили 46 процентов своих экспортных поставок СПГ на европейский рынок, тогда как на АТР пришлось 34 процента. В то же время еще пятая часть грузов (около 20 процентов) была доставлена в «неизвестном направлении».

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      Анатолий Акулов
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