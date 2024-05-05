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22:37, 5 мая 2024Экономика

Россия в апреле в Европу около половины своего СПГ

Kpler: Россия в апреле экспортировала в Европу 46% СПГ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия в апреле поставила на европейский рынок 46 процентов своих экспортных поставок сжиженного природного газа. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler, передает РБК.

В Азию, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ — 34 процента. Около 20 процентов поставок пока отображаются в статистике как «направленные в неизвестном направлении».

В целом Россия экспортировала в апреле 2,84 миллиона тонн СПГ, что на 1,5 процента меньше уровня марта, но сопоставимо с апрелем 2023 года. В сумме, по итогам первых четырех месяцев 2024 года, экспорт СПГ вырос на 3,1 процента — до 11,53 миллиона тонн.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года добыча газа в России выросла до 196,9 миллиарда кубометров. Это на 9,4 процента больше в годовом выражении.

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      Юлия Мискевич
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