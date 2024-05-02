В России стали добывать больше газа

«Ъ»: с января по март добыча газа в России выросла на 9,4 %

В первом квартале 2024 года добыча газа в России выросла до 196,9 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на знакомые со статистикой Минэнерго источники сообщает «Коммерсантъ».

Российские компании с января по март добыли на 9,4 процента газа больше в годовом выражении. Так, в марте добыча составила 65,4 миллиарда кубометра — плюс 7,9 процента год к году. Основной рост обеспечил «Газпром» — плюс 13 процентов и 132 миллиарда кубометров за квартал. Крупные независимые производители сохранили добычу примерно на уровне прошлого года.

Тенденцию независимый эксперт Александр Собко объясняет увеличением экспорта «Газпрома» в страны Европейского союза. Годом ранее прокачка газа в ЕС упала до исторического минимума в 45 миллиардов кубометров, а сейчас поставщики наращивают объемы прокачки по «Силе Сибири». Также «Газпром» стремится заключить соглашение на поставки по газопроводу «Сила Сибири-2».

В первом квартале 2024-го «Роснефть» увеличила добычу газа на 1,5 процента, до 20 миллиардов кубометров. Годом ранее компания демонстрировала взрывной рост добычи из-за запуска проектов «Роспан» и «Харампурнефтегаз» — к концу 2023-го показатель вырос на 23,7 процента, до 66 миллиардов кубометров. НОВАТЭК за тот же период снизил добычу газа на 2,6 процента, до 20,8 миллиарда кубометров — компания не смогла нарастить объемы из-за санкций, мешающих запуску проекта «Арктик СПГ-2» на Утреннем месторождении.

По итогам трех месяцев сохранил добычу также ЛУКОЙЛ — 4,6 миллиарда кубометров. Подконтрольная «Газпрому» «Газпром нефть» произвела 7,7 миллиарда кубометров газа (плюс 8,4 процента год к году). «Сургутнефтегаз» сократил добычу в первом квартале сразу на 11,3 процента, до 1,63 миллиарда кубометров.

Евросоюз в последние месяцы обсуждает введение новых санкций против СПГ-проектов из России, среди которых — запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа в третьи страны через порты в Европе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена искать пути преодоления потенциальных препятствий.