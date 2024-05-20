69-я параллель
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14:01, 20 мая 202469-я параллель

Россиян предупредили о зомби-инфекциях из Арктики

Жителей России предупредили о возбудителях инфекций из вечной мерзлоты

Фото: Unsplash

Жителей России предупредили о возбудителях инфекций из вечной мерзлоты. О потенциальной опасности зомби-инфекций рассказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров, которого цитирует Telegram-канал «Лед».

По словам Гончарова, вытаивание льдов может высвободить древние патогены, которые могут быть опасны для человека. «Исследования (...) свидетельствуют о присутствии (...) в многолетней арктической мерзлоте жизнеспособных бактерий и вирусов», — сказал он на конференции POLAR 2024.

Спикер назвал исходящую от этих микроорганизмов угрозу вполне реальной. В связи с этим Гончаров счел полезным систематизировать данные о вирусах и бактериях из вечной мерзлоты.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил, что во льдах Арктики и сибирской вечной мерзлоте могут храниться в замороженном состоянии опасные древние вирусы.

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      Алан Босиков
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