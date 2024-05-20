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12:38, 20 мая 2024Экономика

Россиянам дали совет по обустройству летней кухни на даче

Эксперт по недвижимости Исаева призвала подвести к летней кухне баллонный газ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На негазифицированных дачных участках к летней кухне стоит подвести баллонный газ. Таким советом в разговоре с NEWS.ru поделилась эксперт по недвижимости Анна Исаева.

Исаева посоветовала разместить ящик хранения газовых баллонов за пределами помещения. Электропроводка, в свою очередь, должна предусматривать устройства защитного отключения, поскольку в кухонной зоне много мощных электроприборов.

Если поселок газифицирован, важно помнить, что к некапитальному зданию подвести магистральный газ не получится. Если газ будет подведен, летнюю кухню придется возводить и регистрировать как объект капитального строительства. Само помещение должно располагаться с учетом правил планировки и застройки территорий садоводческих объединений или малоэтажного жилого строительства, добавила эксперт.

Ранее стало известно о подорожании строительства бань в Подмосковье на 50 процентов. Эксперты увидели причину в росте цен на стройматериалы и дефиците печей.

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      Мария Черкасова
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