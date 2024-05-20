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14:31, 20 мая 2024Экономика

Россиянам назвали не требующие ухода растения на даче

Депутат Чаплин: кабачки, морковь и крыжовник не требуют особого ухода на даче

Фото: David Holifield / Unsplash

Есть дачные растения, которые не требуют особого ухода и дают хороший урожай. Самые неприхотливые культуры назвал россиянам глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Одним из таких растений парламентарий назвал кабачки — они подойдут тем, кто не может постоянно ухаживать за грядками. Без проблем на загородном участке также получится вырастить морковь. «Достаточно посадить семена в плодородную почву и регулярно поливать. Морковь может быть собрана через два или три месяца после посадки и станет великолепным ингредиентом для ваших салатов и блюд», — рассказал Чаплин.

Эксперт также рекомендовал обратить внимание на крыжовник. Ягода не требует частого полива и удобрений. Другая неприхотливая культура — ревень. Его можно выращивать в любом типе почвы так же, как и малину: она адаптируется к любым условиям и очень неприхотлива, пояснил Чаплин.

Ранее дачникам рассказали, что избавиться от борщевика на участке помогут регулярное выпалывание и жидкие гербициды. Эксперты добавили, что опасный сорняк обычно разрастается на заброшенных участках. Ядовитое растение никогда не появится на газоне или на картофельном поле.

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      Нина Ташевская
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