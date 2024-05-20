Россиянам рассказали о минусе китайских машин

Аналитик Плисов: доставка отдельных запчастей к машинам КНР займет до 3 месяцев

При серьезном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) доставка в Россию отдельных запчастей к китайским машинам может занять 2-3 месяца. Об этом недостатке рассказал заместитель генерального директора «ЕвроАвто» Илья Плисов, его слова приводит «Автостат».

Как уточнил аналитик, увеличение сроков доставки некоторых запчастей к китайским машинам фиксируется, несмотря на налаживание логистических цепочек различных деталей и наращивание их запасов. Большинство торговых марок, как пояснил Плисов, отрегулировали схемы ввоза аналогов расходников — от фильтров до деталей подвески. Однако задержки поставок некоторых видов запчастей все равно остаются реальностью, заверил он.

Подобные риски, добавила директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова, в большей степени затрагивают новые и редкие марки китайских автомобилей. Это во многом обусловлено отсутствием доступной информации о технологиях ремонта таких транспортных средств.

Зачастую к этим маркам нет соответствующих каталогов запчастей, что может приводить к различного рода нестыковкам, пояснила она. «Ситуации, когда ты заказываешь деталь к автомобилю, а приходит нечто совершенно иное — длиннее, короче или вообще другой конфигурации — все еще случаются часто», — резюмировала Овчинникова.

Ранее о резком увеличении сроков доставки иностранных автозапчастей в Россию заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, время в пути в некоторых случаях может занимать 45 дней из-за проблем с платежами с Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Китаем. Трудности в расчетах связаны и рисками местных финансовых организаций попасть под вторичные санкции западных стран.