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17:28, 20 мая 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

Минтуризма Египта: турпоток в республику из России вырос на 15 процентов

Фото: Mohammed Ragab / Unsplash

Россияне массово устремились в Египет, турпоток в эту мусульманскую страну вырос на 15 процентов с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом заявил министр туризма и древностей республики Ахмед Исса, передает «Интерфакс».

«В прошлом году нас посетили 1,5 миллиона российских туристов. За четыре месяца 2024 года мы видим рост турпотока из России на 15 процентов», — отметил глава минтуризма.

Более того, руководитель ведомства сообщил, что Египет планирует увеличивать зарубежный турпоток ежегодно на 25 процентов, чтобы достичь показателя в 30 миллионов туристов к 2030 году.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2024 года Россию посетили порядка 1,3 миллиона туристов из исламских стран. По словам директора Центра развития международного туризма ЦСР Юлии Максутовой, это 62 процента от общего въездного турпотока в страну.

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      Фариза Бацазова
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