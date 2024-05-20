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09:52, 20 мая 2024Россия

Россиянин криком отпугнул трех напавших на него медведей и снял это на видео

В Башкирии мужчина криком отпугнул трех напавших на него медведей

В Башкирии местный житель криком отпугнул трех медведей, которые напали на него во время пробежки. Мужчина снял это на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах в объектив камеры попадают несколько медведей, которые видны за деревьями. На заднем плане слышны крики мужчины, который пытается таким образом отпугнуть хищников.

Медведи напали на мужчину, когда он решил выйти на пробежку в деревне Кучуково. Сначала житель услышал шорох и увидел двух животных, а через некоторое время столкнулся и с третьим хищником — это, скорее всего, была мать медвежат.

Я замер вообще, не знал, что делать. Я начал кричать, орать во все горло. Метрах в 10 они остановились, потом начали нападать на меня. Я ору, один убежал, не видел, куда. А второй нападает

Ильсур

Россиянин рассказал, что сначала планировал убежать, однако понимал, что медведи побегут за ним. Поэтому он решил отпугнуть их криком и замахнуться веткой. Два медведя испугались и залезли на дерево, вспоминает он. В этот момент, по словам мужчины, на него начал нападать третий зверь.

«У меня тряслись руки. Я кричал, и в этот момент медведица отошла, подождала, пока медвежата спустятся вниз, и потом они ушли», — рассказал житель Башкирии, добавив, что впоследствии он убежал домой.

Россияне не раз спасались от медведей криками. Похожий случай произошел в августе 2023 года на Кольском полуострове. Там мужчина встретился с двумя медведями и также отпугнул их криком. До этого житель Балахтинского района Красноярского края встретил медведицу с медвежатами рядом со своим домом и прогнал их словами «екарный бабай».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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