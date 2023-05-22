Россиянин прогнал семью медведей криками «екарный бабай» и снял это на видео

В Красноярском крае мужчина прогнал медведей словами «екарный бабай» и снял их на видео

В Балахтинском районе Красноярского края мужчина прогнал медведицу и двух медвежат словами «екарный бабай» и снял это на видео. Его публикует местная группа «Подслушано Балахта» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как большой медведь и два детеныша идут рядом с лесом.

«О, медведи, блин. Два медвежонка лазят возле моего сарая и медведица. Что им надо? Вон идут сюда (...) Ну-ка бегом отсюда, быстрее, екарный бабай», — кричит автор видео. После этих слов животные спешно убегают в лес.

Ранее на Урале 71-летнему грибнику удалось выжить после сражения с медведем, имея при себе только нож для срезания грибов. Когда россиянин шел по знакомой тропе и наткнулся на спящего медведя, зверь проснулся и набросился на грибника.