Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский грибник сразился с медведем одним ножом и выжил

На Урале грибник с ножом наткнулся на медведя, сразился с ним и выжил

Фото: Becca / Unsplash

На Урале 71-летнему грибнику удалось выжить после сражения с медведем, имея при себе только нож для срезания грибов. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в лесу под Североуральском. Россиянин шел по знакомой тропе и наткнулся на спящего медведя. Зверь проснулся и набросился на грибника, который схватил нож и начал отбиваться.

В один момент мужчина потерял сознание. После того, как он очнулся, медведя уже не было рядом. Пострадавший вышел в сторону дороги, где его подобрали проезжающие мимо люди и вызвали ему скорую.

В схватке с медведем грибник потерял ухо. Также на его теле было множество глубоких ран, однако органы задеты не были. На данный момент мужчине сделали операцию, и он уже может самостоятельно передвигаться.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе неизвестные расстреляли медведя прямо на глазах у мужчины, который хотел его покормить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Россиянам назвали модные модели джинсов на осень и зиму
Новосибирский депутат объявлен в розыск по делу о фейках
НАТО заявила о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны
ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные российские активы
В России выпустят свою диетическую Coca-Cola
Раскрыта стоимость квартир в знаменитом доме в центре Москвы
Фура протаранила девять машин на российской трассе, загорелась и попала на видео
ЦБ допустил послабления для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций
Мать с ребенком погибли в Донецке в результате удара ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.