Российский грибник сразился с медведем одним ножом и выжил

На Урале грибник с ножом наткнулся на медведя, сразился с ним и выжил

На Урале 71-летнему грибнику удалось выжить после сражения с медведем, имея при себе только нож для срезания грибов. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в лесу под Североуральском. Россиянин шел по знакомой тропе и наткнулся на спящего медведя. Зверь проснулся и набросился на грибника, который схватил нож и начал отбиваться.

В один момент мужчина потерял сознание. После того, как он очнулся, медведя уже не было рядом. Пострадавший вышел в сторону дороги, где его подобрали проезжающие мимо люди и вызвали ему скорую.

В схватке с медведем грибник потерял ухо. Также на его теле было множество глубоких ран, однако органы задеты не были. На данный момент мужчине сделали операцию, и он уже может самостоятельно передвигаться.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе неизвестные расстреляли медведя прямо на глазах у мужчины, который хотел его покормить.