Россиянин подкараулил бывшую жену возле работы и пырнул ее ножом в грудь

Суд арестовал на 2 месяца екатеринбуржца, зарезавшего ножом экс-жену на Уралмаше

Суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя, который подкараулил бывшую жену возле работы и пырнул ее в грудь ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Сам подсудимый просил отправить его под домашний арест.

По данным следствия, все произошло на Уралмаше. Мужчина узнал, что его бывшая жена якобы изменяла ему, пока они находились в отношениях, и подкараулил ее возле работы. Сперва он начал угрожать экс-жене ножом, а затем несколько раз пырнул холодным оружием в грудь на глазах у прохожих. Потерпевшая не выжила, а нападавший сам сдался полиции.

Ранее стало известно, что суд в Самарской области рассмотрит дело местного жителя, пытавшегося расправиться с супругой из-за отказа поговорить с ним.

