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18:23, 20 мая 2024Силовые структуры

Россиянин припарковал машину у храма и потерял девять миллионов рублей

Воры похитили 9,5 млн рублей из авто у храма Казанской иконы Божией Матери

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Неизвестные похитили 9,5 миллиона рублей из автомобиля, припаркованного у храма Казанской иконы Божией Матери. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника издания, все произошло утром в воскресенье, 19 мая. Мужчина приехал на службу в храм и оставил свою машину на парковке. Внутри салона находилась сумка с 9,5 миллиона рублей, которые были предназначены для покупки нового автомобиля.

После двух часов службы мужчина подошел к авто и увидел разбитое заднее стекло, которое было вдавлено внутрь. Из салона пропала сумка с деньгами, потерпевший обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Ранее Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего генерального директора компаний «Вавилон» и «Ар Деко» Владимира Березина к семи годам лишения свободы за хищение ювелирных украшений на сумму 460 миллионов рублей.

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