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21:01, 17 мая 2024Силовые структуры

Похитивший украшения на 460 миллионов рублей россиянин получил семь лет

В Курске бизнесмен осужден на 7 лет за хищение украшений на 460 млн рублей

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего генерального директора ООО «Вавилон» и ООО «Ар Деко» Владимира Березина к семи годам лишения свободы за хищение ювелирных украшений на сумму 460 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Бизнесмен признан виновным по статье о мошенничестве. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. На заседание суда были вызваны 30 потерпевших и 104 свидетеля из разных регионов России.

Как установил суд, Березин занимался оптовой и розничной торговлей ювелирных изделий. В период с 2015 по 2017 год он похитил полученные от различных юридических лиц и предпринимателей ювелирные украшения на сумму 460 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на Урале трое мужчин 47, 44 и 43 лет получили сроки до 12 лет лишения свободы за ограбление ювелирного магазина на сумму 4,6 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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