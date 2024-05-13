Совершившие ограбление ювелирного магазина на велосипедах россияне осуждены

На Урале трое грабителей ювелирного магазина получили сроки до 12 лет

На Урале трое мужчин 47, 44 и 43 лет получили сроки до 12 лет лишения свободы за ограбление ювелирного магазина на сумму 4,6 миллиона рублей. Приговор им вынес Свердловский областной суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, все трое — члены преступной группировки, действовавшей в период с 2022 по 2023 год. В марте 2023-го они ограбили ювелирный магазин на Технической улице Екатеринбурга, а затем скрылись с места преступления на велосипедах. Всего злоумышленники похитили украшений на сумму 4,6 миллиона рублей.

По данным следствия, самый старший подсудимый организовал преступную группу и пригласил двоих знакомых. У них имелось огнестрельное оружие и патроны. Преступники действовали по плану. Они проводили предварительную разведку, выстраивали маршруты движения и определяли пути отхода. Установлено, что для совершения преступлений они использовали маскировку: шапки, перчатки и медицинские маски.

В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными по статьям о разбое, с применением оружия, в особо крупном размере, о пособничестве в грабеже лиц по предварительному сговору, с применением насилия и о незаконном ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Так, 47-летний фигурант получил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 270 тысяч рублей, его 44-летний соучастник — 11 лет лишения свободы и штраф в 250 тысяч рублей. Они будут отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Третий подсудимый получил 6,5 года лишения свободы и штраф в размере 120 тысяч рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Тульской области был объявлен план «Перехват» из-за ограбления ювелирного магазина на сумму 20 миллионов рублей.