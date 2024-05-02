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11:51, 2 мая 2024Силовые структуры

В российском городе введен план «Перехват» из-за ограбления ювелирного магазина

Под Тулой объявлен план «Перехват» из-за ограбления ювелирного на 20 млн рублей

Фото: Julija Kumpinovica / Shutterstock / Fotodom 

В Тульской области объявлен план «Перехват» из-за ограбления ювелирного магазина на сумму 20 миллионов рублей. Об этом рассказали Mash в своем Telegram-канале.

Преступление произошло 29 апреля в городе Узловая. Тогда двое грабителей подъехали к бриллиантовой лавке на «ВАЗ 2107». Они были в камуфляжной форме и в балаклавах. Злоумышленники ворвались в торговый зал, били витрины и угрожали продавщице пистолетом. Они разграбили 10 стендов и скрылись с украшениями.

Сейчас преступников разыскивают правоохранители. В двух километрах от ювелирного оперативники обнаружили их автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 39-летний вор-рецидивист и 31-летний мужчина без определенного места жительства ограбили ювелирный магазин на сумму более 4,2 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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