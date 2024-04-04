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10:26, 4 апреля 2024Силовые структуры

За налет на ювелирный в российском регионе осудят вора-рецидивиста и бомжа

Под Нижним двое мужчин ограбили ювелирный на сумму более четырех милионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижегородской области 39-летний вор-рецидивист и 31-летний мужчина без определенного места жительства ограбили ювелирный магазин на сумму более 4,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере»). Фигуранты арестованы до 26 апреля 2024 года. Во время заседания они свою вину признали и рассказали, что часть похищенного успели реализовать. Им грозит до 12 лет лишения свободы и штраф.

По данным следствия, преступление произошло в конце февраля. Правоохранителям поступил звонок от 22-летнй потерпевшей — работницы ювелирного магазина. Она рассказала, что двое мужчина в черных куртках с капюшонами зашли в магазин. Затем одни из них перелез за прилавок и повалил девушку на пол, блокировав ее движения. Одновременно он доставал лотки с украшениями и передавал их второму мужчине. Таким образом было похищено восемь лотков и одна подставка с золотыми изделиями на сумму более 4,2 миллиона рублей. После злоумышленники скрылись.

Полицейские установили личности подозреваемых. Уточняется, что после преступления фигуранты скрывались у знакомых в городах Бор и Дзержинск, где они и были задержаны. При обыске у них обнаружено 1 миллион 95 тысяч рублей и 20 граммов ювелирных изделий. Найденное было возвращено хозяйке ювелирного салона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала двоих подозреваемых в ограблении ювелирного магазина во Фрязино. Им удалось похитить 155 ювелирных изделий.

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      Анна Габай
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