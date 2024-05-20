Россиянин пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и ее сына ножом

В Норильске мужчина ударил ножом сожительницу, пасынка и двоих незнакомых людей

В Норильске полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и своего 12-летнего пасынка ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, днем 18 мая мужчина взял нож и направился в квартиру по улице Комсомольской, где проживала его сожительница вместе с тремя детьми, для выяснения отношений. Встретив на лестничной площадке ее 12-летнего сына, нападавший ударил его ножом в шею, а затем проследовал внутрь жилища и несколько раз ударил холодным оружием мать мальчика.

Покинув квартиру, житель Норильска встретил незнакомых ему мужчину и женщину, которым также нанес несколько ранений ножом. Его действия были пресечены соседями и сотрудниками полиции. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен под стражу.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал на два месяца местного жителя, который подкараулил бывшую жену возле работы и ударил ее в грудь ножом.