Россияне расправились со знакомым из-за перевернутого стола

В Хабаровском крае осудят мужчину, который убил знакомого во время застолья

В Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, которые расправились со знакомым из-за перевернутого стола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Сейчас их дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

По версии следствия, в июле 2023 года в квартире в Комсомольск-на-Амуре двое уроженцев Амурской области выпивали с новым знакомым. Во время застолья последний перевернул стол со спиртным, чем спровоцировал конфликт. Во время ссоры обвиняемые избили мужчину. Затем один из них ударил его деревянной палкой по голове и опрокинул на него трюмо, чем нанес несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Норильске полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и своего 12-летнего пасынка ножом.