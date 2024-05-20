Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:07, 20 мая 2024Силовые структуры

Россияне расправились со знакомым из-за перевернутого стола

В Хабаровском крае осудят мужчину, который убил знакомого во время застолья

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, которые расправились со знакомым из-за перевернутого стола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Ранее они привлекались к уголовной ответственности. Сейчас их дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.

По версии следствия, в июле 2023 года в квартире в Комсомольск-на-Амуре двое уроженцев Амурской области выпивали с новым знакомым. Во время застолья последний перевернул стол со спиртным, чем спровоцировал конфликт. Во время ссоры обвиняемые избили мужчину. Затем один из них ударил его деревянной палкой по голове и опрокинул на него трюмо, чем нанес несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Норильске полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и своего 12-летнего пасынка ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Россияне расправились со знакомым из-за перевернутого стола

      Механизм кредитных каникул для бизнеса оценили

      Экс-депутат Рады раскрыл планы Зеленского на фоне окончания срока его полномочий

      Предложено новое биологическое правило старения

      Появились подробности группового изнасилования туристки на курорте Европы

      В Дагестане семья устроила сход после пропажи дочери. Девушка заявила, что сама ушла из дома, но ей не верят

      США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

      Российский школьник прострелил ногу сверстнику

      Байден отреагировал на запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше