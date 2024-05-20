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17:47, 20 мая 2024Россия

Россиянка продавала отцовство над своими детьми для легализации мигрантов

В Приморье женщина продавала отцовство над своими детьми мигрантам

Фото: Freepik

Женщина из Приморского края назначила цену за отцовство над своими детьми. На это она пошла ради денег, сообщает издание «Регнум» в Telegram.

По версии следствия, многодетная россиянка через знакомую в ЗАГСе предоставляла недостоверные сведения об отцах детей. За это она брала с иностранцев по 100 тысяч рублей — ее услугами успели воспользоваться граждане Таджикистана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Согласно действующему законодательству, гражданин иностранного государства имеет право на ускоренное приобретение российского гражданства в случае, если имеет ребенка в России.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить меры в отношении мигрантов-нелегалов. В частности, инициатива предусматривает запрет нарушителям вступать в брак и покупать недвижимость.

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      Алан Босиков
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