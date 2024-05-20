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16:44, 20 мая 2024Ценности

Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

Стилистка Алена Гусева: скрыть живот помогут наряды с диагональными складками

Фото: Mauro Del Signore / Shutterstock / Fotodom 

Стилистка Алена Гусева раскрыла россиянкам способы скрыть живот и визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Зрительно улучшить фигуру помогут наряды с завышенной талией, отметила эксперт. При этом на подобных платьях, туниках или рубашках должны быть диагональные складки. «Диагональ любую область делает стройной и визуально уменьшает», — пояснила фэшн-блогерша.

Кроме того, скорректировать силуэт можно с помощью брюк с завышенной талией и защипами, а также приема контраста. «Внутри мы выбираем цветовую вертикаль, а верх выбираем контрастного цвета или с принтом», — высказалась специалистка о последнем, составив наряд с серым миди-платьем и жакетом в клетку.

В апреле стилистка Дарья Прохорова назвала россиянкам визуально стройнящие модели брюк.

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      Алина Гостева
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