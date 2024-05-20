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17:54, 20 мая 2024Экономика

Российские производители предупредили о подорожании вина

Виноделы РФ спрогнозировали рост цен на свою продукцию из-за повышения акцизов

Фото: Unsplash

Из-за повышения акцизов в России подорожает отечественное вино. Об этом в беседе с «Интерфаксом» предупредили отечественные виноделы.

Замгендиректора ООО «Кубань-Вино» Евгений Емельянов спрогнозировал, что цены на продукцию компании в текущем году увеличатся на 4-6 процентов. По его словам, подорожание связано не только с изменением акцизов, но и с ростом затрат на производство. «Винные вспомогательные материалы подорожали, повысилась стоимость запчастей из-за изменения курса валют, также выросли цены логистических услуг», — объяснил Емельянов.

О том, что на подорожание вина для конечного потребителя повлияют не только акцизы, указал и гендиректор ООО «Дербентская винодельческая компания» Эмиль Омаров. Он предупредил, что производитель может повысить стоимость продукции на 7-7,5 процента, в первую очередь — из-за инфляции и роста цен на услуги доставки. Владелец винодельческого хозяйства ТМ Rem Akchurin Рем Акчурин, в свою очередь, ожидает, что себестоимость производства на предприятии увеличится на 10 процентов, а цены на вино в магазинах могут вырасти как минимум на 15-20 процентов.

Владелец семейной винодельни «Гусевъ» (Волгоградская область) Дмитрий Гусев подчеркнул, что повышение акцизов отразится и на стоимости импортного вина. При этом для российской продукции причиной подорожания скорее станут весенние заморозки, из-за которых урожай текущего года снизится.

С 1 мая 2024 года ставка акциза на тихие вина в России выросла до 108 рублей за литр (ранее — 34 рубля за литр), на игристые вина (включая российское шампанское) — до 119 рублей за литр (ранее — 45 рублей). Рост предусмотрен и в будущем: с 1 января 2025 года акциз на вино вырастет до 112 рублей, с 1 января 2026 года — до 116 рублей.

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