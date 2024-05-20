Российский дачник напал на прохожего и несколько раз ударил его отверткой

В Кирове полиция задержала мужчину с рассадой, ударившего прохожего отверткой

В Кирове полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в нападении с отверткой на прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Задержанный рассказал, что вез рассаду в сад, когда между ним и прохожим возник конфликт. В результате он достал из кармана отвертку и ей несколько раз ударил оппонента, после чего скрылся. Медики диагностировали у потерпевшего колото-резаные и проникающие ранения.

Поймать напавшего помогли жители города — они увидели мужчину с растениями и позвонили в полицию. Его заключили под стражу. В отношении дачника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин подкараулил бывшую жену возле работы и пырнул ее ножом в грудь.