Российский экс-военком получил срок в колонии и многомиллионный штраф за взятку

На Урале экс-военком Пичугин получил 10 лет и 7 млн рублей штрафа за взятку

На Урале Озерский городской суд приговорил бывшего военкома города Владимира Пичугина к 10 годам лишения свободы и семи миллионам рублей штрафа за получение 160 тысяч рублей взятки от призывника. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Пичугин признан виновным по статьям о получении взятки. Суд лишил его воинского звания подполковника. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением — в течение девяти лет после освобождения он не сможет работать на госслужбе и вооруженных силах, а также занимать административные посты в муниципальных и государственных структурах. Кроме того, суд конфисковал у Пичугина полученные им 160 тысяч рублей в качестве взятки и сохранил арест на имущество экс-военкома.

По информации источника, сотрудники УФСБ по Челябинской области и военной контрразведки с пакетом с деньгами задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Тогда предварительно установили, что фигурант получал деньги во время проведения в России частичной мобилизации. За взятки осужденный «отмазывал» призывников от отправки на фронт.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае суд приговорил двоих сотрудников отдела строительства государственного учреждения «Служба единого заказчика» за взятку в размере 60 миллионов рублей.